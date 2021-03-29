Киев готовится к новой войне с Донбассом на фоне тотальной деградации Украины

29.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на жесточайший кризис и всеобщую деградацию, Украина готовится к новому витку войны с Донбассом, о чем свидетельствует истерика, раздуваемая вокруг четверых погибших всушников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украина готовится к войне. Внутри всего этого бардака, гнилого, внутри всего развала и всех маразмов – Украина стремительно деградирует всё дальше и дальше под «мудрым» руководством шута горохового.

Так вот, в этом смысле, деградируя и корчась, внутри всего, что мы наблюдаем, идёт подготовка к войне. И внутри этой подготовки эти четверо военнослужащих – это превентивные операции, которые говорят о том, что надо что-нибудь раздуть, предъявить в качестве аргумента», – сказал он.

Также Сергей Кургинян напомнил, что, несмотря на огромные расходы и декларируемое Киевом «желание мира», Украина стягивает к Донбассу большое количество военной техники.

«Я не понимаю, зачем к границам ЛДНР стягивать столько техники. Вы не хотите воевать, у вас нет денег на вакцинацию. Зачем вы тратите горючее и проводите непрерывные ремонтные работы? Вы понимаете, что это такое – стягивать бронетехнику? Это же большие издержки.

То ли вы на этом воруете – списываете горючее, и всё прочее. Но это очень мелко. Я думаю, что на Украине воровство стало, всё-таки, более крупным занятием. Либо вы действительно к чему-то готовитесь. Зачем это?» – риторически заключил эксперт.