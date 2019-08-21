Киев исключили из процесса урегулирования в Донбассе – всё решат Путин с Западом

21.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Некомпетентный киевский политикум, отталкивающий от себя всех международных игроков своими русофобскими воплями, потерял остатки политической субъектности.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим об Украине, вопрос незрелости как стоял на повестке более 20 лет назад, так и продолжает стоять. Украинцы требуют, чтобы мы общались с ними на равных. Действительно, с некоторыми уважаемыми экспертами мы говорим на одном языке.

Но посмотрите, какая детсадовская обида объяла украинцев после того, как Макрон у себя в Facebook написал на русском языке и вспомнил старый Де Голлевский лозунг про Европу от Лиссабона до Владивостока. Это же реально «детский сад – штаны на лямках», и обида в стиле «ты мне больше не подружка, ты мне больше не дружок, не играй в мои игрушки», и так далее.

Политические украинцы пять лет пытаются убедить европейцев в том, что они борются против «страшного Мордора», и если бы не «гарные» украинские вояки, то российские танки стояли бы под Лиссабоном. Но не получается.

Европе интересна дружба с Россией, а стремительно теряющая население, территории и нищающая Украина превращается в объект, а не субъект политики. Объективация – это, конечно, обидно, но ведь Киев сам себя до этого довёл, в том числе и неспособностью здраво оценивать международную политику», – отметила Шафран.

В свою очередь, российский публицист Михаил Шахназаров рассказал, как Запад намекает Киеву, что вопрос Донбасса решат без его участия, однако украинские политики «становятся в позу».

«Макрон сейчас заявил, что возврат России в Большую восьмёрку зависит от того, как будет складываться ситуация на Украине. Но, заметьте, с вами (Украиной – прим. ред.) не говорит никто – ни Макрон, ни Трамп. Все разговоры ведутся с Путиным.

То есть вам не дают слова и намекают: вы должны занимать выжидательную позицию. И вместо того, чтобы сейчас создать рабочую группу по Донбассу, сделать реверанс в сторону и Штатов, и в сторону Европы, и в сторону нас, вы начинаете занимать какую-то упёртую позицию, которая не понравится ни нам, ни Штатам, ни Европе. Кто в итоге будет в проигрыше?», – поразился публицист.

Напомним, накануне руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков заявлял, что Эммануэль Макрон, говоря о необходимости восстановить партнёрские отношения с Россией, выступал от лица всего Евросоюза.