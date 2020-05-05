Киев хочет установить в Берлине памятник украинцам

05.05.2020, Киев, Максим Карпенко

В Германии может быть установлен памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне.

Об этом во время переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стороны обсудили также активизацию «нормандского формата» и возможность проведения встречи на высшем уровне в Берлине.

«В контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, которую вскоре будет отмечать мир, Дмитрий Кулеба поднял вопрос сооружения в Берлине монумента украинцам, погибшим во Второй мировой войне. По его словам, такой монумент был бы достойным чествованием их памяти», – говорится в сообщении МИД Украины.

При этом не уточняется, о каких именно украинцах, участвовавших во Второй мировой идет речь – о воевавших в составе Красной армии или же сражавшихся на стороне гитлеровской Германии подразделениях украинских националистов.

Напомним, украинское руководство уже не раз отмечалось своими одиозными заявлениями по теме Второй мировой войны. Так, во время визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский приравнял СССР к фашистской Германии, а выступая по случаю освобождения концлагеря Освенцим, Зеленский заявил, что это именно украинские солдаты освободили пленных. При этом, Зеленский не высказал никакой позиции по поводу сноса в Чехии памятника маршалу Коневу, который и командовал 1-м Украинским фронтом, о чем хвастался президент.