Киев не готов к миру. Война в Донбассе продолжится

22.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Управляемая и подстрекаемая извне Украина не в состоянии положить конец войне, развязанной киевским режимом против Донбасса.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, какова сейчас обстановка в республике.

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«Поймите, мы имеем дело с Украиной, с нынешней киевской властью, которая, увы, ни перед чем не останавливается. К провокациям мы готовы уже достаточно длительный период времени. Мы вынуждены держать нашу армию в полной боевой готовности и ожидать любого развития ситуации — вплоть до возобновления полноценных боевых действий», – сказал Пушилин.

По его мнению, Украина не способна договориться самостоятельно, поскольку управляется извне и не считается с интересами самих украинцев, не говоря о Донбассе.

«Сейчас на линии соприкосновения почти ежедневно происходят обстрелы, Украина нарушает договоренности, достигнутые в рамках Минских соглашений. Провокации продолжаются. Увы, но я лично не вижу никаких тенденций, чтобы ситуация разворачивалась в сторону мира. К сожалению, Киев пока к этому не готов», – заявил глава ДНР.

Он предлагает Киеву начать думать о собственных гражданах, поскольку диктуемая извне война наносит ущерб прежде всего экономике самой Украины, делает невозможным полноценное развитие страны и заметно ухудшает жизнь простых людей.

«Страна зависима сейчас от разного рода кредитов и непубличных договоренностей. И, увы, такая несамостоятельность, по сути, демонстрирует, что Украина не в состоянии — кто бы этого ни захотел — просто взять и прекратить боевые действия. Провокации и обстрелы на линии соприкосновения выглядят как некое оправдание и залог внешней поддержки киевской власти», – резюмировал Пушилин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Москве предложили Зеленскому прекратить огонь и начать отвод войск.

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