10.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Киев не в состоянии выполнить «Минск». Война продолжится – американский политолог




Конфликт в Донбассе, который начался в 2014 году, продолжится, поскольку Украина не собирается выполнять взятые на себя обязательства, предусматривающие мирное урегулирование.

К такому выводу в авторской колонке, опубликованной «Известиями», приходит американский политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

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«Сегодня уже очевидно, что выполнить Минские соглашения Зеленский не в состоянии из-за сопротивления радикальных националистов и тех самых внешних кураторов, о которых говорилось выше. По мнению известных экспертов Томаса Грэма и Джозефа Хабермана из Совета по внешней политике, Зеленскому ничего не остается, как заморозить конфликт и заняться улучшением жизни людей в той части страны, которая еще находится под контролем Киева», – пишет эксперт.

По его словам, все те, кто привел Украину к нынешней трагедии, не позволят Зеленскому принимать самостоятельные решения.

«К сожалению, это означает, что конца шестилетней войне на Украине пока не видно. Остается одна надежда на Европу, которая всё больше склоняется к началу полномасштабного диалога с Россией, включая поиски выхода из нынешнего кризиса. Лидер этого движения — президент Франции Эммануэль Макрон, но пока с его стороны мы слышим только слова. Не пора ли ему перейти к конкретным делам?», – задается вопросом Лозанский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что выйдет из переговоров по Донбассу.

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