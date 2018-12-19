19.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Украина
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Киев передумал воевать: вице-парубий требует скайп-конференцию на 27 декабря

Украинская сторона, отклонив предложение о перемирии со стороны Донбасса, традиционно перекрутила всё по-своему и предложила прекращение огня на своих условиях после окончания военного положения на Украине.

Об этом на своей странице в «Facebook» написала уполномоченный представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ОБСЕ и Украина предложили после окончания режима военного положения, при отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращения Россией актов агрессии, установить постоянный режим тишины в Донбассе до новогодних и рождественских праздников. 27 декабря состоится скайп- конференция безопасности подгруппы, на которой обсудят ситуацию с безопасностью окончательную возможной дате перемириея. Об этом договорились сегодня на ТКГ в Минске, где украинскую сторону представляет Евгений Марчук.

Объявления режима тишины возможно только при отсутствии провокации и открытой агрессии со стороны РФ», – сообщила Геращенко.

Также киевский представитель отметила, что, если 27 декабря во время скайп- конференции удастся констатировать деэскалацию и согласовать дату установления режима тишины, то это будет восемнадцатая попытка перемирия.

«Очень бы хотелось, чтобы оно соблюдалось РФ и контролируемыми ею боевиками, и тишина была постоянной», – добавила она.

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