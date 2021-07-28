28.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина, экстремизм
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Киев подстрекает живущих в России украинцев к шпионажу и диверсиям

Новости УкраиныКиев должен вербовать проживающих в России украинцев и привлекать их к шпионской деятельности, а...

Киев должен вербовать проживающих в России украинцев и привлекать их к шпионской деятельности, а также всячески поддерживать любую протестную и сепаратистскую повестку внутри РФ.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявил председатель правления Центра стратегических исследований, Павел Жовниренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы создаём организации территориальной обороны в каждом населённом пункте Украины, тем более у нас есть полмиллиона человек, которые прошли АТО. Мы обращаемся к украинцам в России – помогать Украине. Причём помогать не деньгами, а помогать – там. Не уходить с места работы, не декларировать свою поддержку Украине, наоборот, они могут декларировать всё что угодно, хоть кричать: «Да здравствует Путин!», но [сливать] всю информацию, касающуюся Украины, преступлений и преступных приказов», – сказал он.

Также украинский «стратег» призвал раскачивать ситуацию внутри России, поддерживая либералов и любые сепаратистские настроения.

«Нам нужно поддерживать национальное меньшинство в России, поддержать все протестные движения, которые есть. Это комплекс действий, которые должна делать Украина, для того, чтобы Россия перестала существовать в таком качестве, в котором она существует сейчас», – призывает Жовниренко.



Напомним, ранее в Донецке заявили, что в своей статье президент России Владимир Путин предупредил киевское руководство, что продолжая русофобский курс, они рискуют разрушить собственное государство.

Кроме того, в Москве уточнили, что статья о единстве русских и украинцев носит программный характер. Именно поэтому она должна широко изучаться российским обществом, и первыми, кто взялся за это, стали военные.

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