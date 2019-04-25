Киев получил «толстый намек» и «жирный сигнал»

25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Москва подталкивает украинскую власть к выполнению подписанных в Минске соглашений об урегулировании конфликта в Донбассе.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, давая оценку указу президента РФ о выдаче российских паспортов жителям ЛДНР.

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«Это сделано для того, чтобы подтолкнуть новую украинскую власть к реализации Минских соглашений. Иначе там может не оказаться граждан с украинскими паспортами. Поэтому это один из таких толстых намеков и жирных сигналов того, что Россия может признать независимость этих республик. И новому президенту надо более внятно определяться относительно Минских соглашений, а не давать комментарий в стиле, что надо расширять и изменять этот формат. Какой последует ответ — это теперь задача новой команды президента Зеленского».

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