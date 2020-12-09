03.12.2020, Киев, Игорь Петров
 
Закарпатье, Политика, СБУ, Украина
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Киев продолжает политику внешнеполитического «дефолта» Порошенко


Проведенные СБУ обыски в венгерских организациях и скандал с записью исполнения венгерского гимна депутатами Сюртовской ОТО свидетельствуют, что нынешняя киевская власть не извлекла уроков.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».

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«С гимном Венгрии, получилось так, как это у нас часто случается – кинули дрожжей в сортир. Добавили еще один скандал к обыскам в венгерских организациях. Причем все высосано из пальца – там ведь исполняли украинский гимн, а уже потом вот эту молитву, которая у венгров гимн. Теперь обе стороны ждут друг от друга подлянок.

Отношения не улучшаются, как утверждал недавно [глава МИД Украины] Кулеба, а наоборот. Очевидно, что политика, которую проводил Порошенко, уничтожив то хрупкое равновесие, когда де-факто в Виноградовском и Береговском районах Закарпатья была культурная автономия венгров, которую никто не трогал в обмен на политическую лояльность венгров. Теперь и новая власть добавила проблемных моментов.

Я думаю, все происходящее однозначно будет интерпретировано как силовое давление, и со стороны Будапешта последуют ответные шаги. Политика внешнеполитического «дефолта», которую проводил Порошенко, продолжается. Мы последовательно ухудшаем отношения со своими соседями. Пусть это не столь критично как у Армении, которая оказалась в полностью враждебном окружении, но все равно напоминает национальный танец «бег по граблям»», – сказал политолог.

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