Киев скрывает реальные масштабы эпидемии коронавируса – журналистка

05.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Реальных зараженных опасным коронавирусом на Украине больше, чем об этом сообщается официально.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила киевская журналистка Ирина Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гавриловой, власть скрывает настоящие цифры заразившихся, чтобы избежать паники среди населения.

«Украинцам стоит бояться не вируса, а нашей отечественной медицины… Я говорила со многими своими знакомыми врачами, у меня и мама медик – они говорят о том, что коронавирус давно в Украине, число зараженных гораздо больше, просто от нас власти это скрывают. Ну, чтобы просто не поднялась такая паника, как была, например, после Чернобыльской катастрофы.

Сейчас, по некоторым данным, говорят, что от стрессов и сопутствующих болезней после Чернобыля погибло даже больше людей, чем непосредственно жертв радиации. А у кого сейчас контроль за этой ситуацией? Только у минздрава, только у правительства. У кого тесты на коронавирус? В аптеках их нет. Потому, если где-то будут сделаны эти анализы и будут установлены носители вируса, не факт, что нам их покажут», – заявила Гаврилова.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Черновицкой области зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом у мужчины, который вернулся из Италии, проезжая с пересадкой в Румынии.

При этом, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае, если на Украине начнется эпидемия коронавируса, больных будут оставлять лечиться дома – на всех мест в инфекционных больницах не хватит.