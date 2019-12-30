Киев снова обманул с обменом – освободили не всех установленных

30.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на то, что обмен пленными между Украиной и ЛДНР должен был происходить по формату «всех установленных на всех установленных», Киев отказался включать в списки некоторых людей.

Об этом в ходе брифинга заявила уполномоченная по правам человека ЛНР Ольга Кобцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«К сожалению, есть люди, которые не попали в этот список. И не попали по причине того, что их украинская сторона не подтвердила, хотя с нашей стороны есть копии документов, которые подтверждают удержание человека на территории Украины.

Уже, непосредственно, в момент активно фазы подготовки к предстоящему обмену, поступило достаточное количество звонков и от родственников, и от самих людей, которые просили их тоже включить в списки на обмен, которые попросили о помощи, об их освобождении», – отметила она.

По мнению Ольги Кобцевой, Украина продолжит обманывать и удерживать в своих тюрьмах людей до тех пор, пока Киев не начнёт добросовестно выполнять свои обязательства, предусмотренные Минскими соглашениями.

«То есть, сказать, что мы освободили всех людей, нельзя. И это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не выполнит свои политические обязательства. То есть, должны быть внесены изменения в Конституцию, должен быть закон об амнистии, Донбассу должен быть предоставлен особый статус. Собственно говоря, поэтапное выполнение всех пунктов Минских соглашений.

В рамках работы гуманитарной группы вопрос освобождения людей остаётся актуальным, будут актуализироваться списки, и будет вестись диалог по поводу дальнейшего освобождения людей», – резюмировала Кобцева.

Напомним, накануне директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что обмен пленными и задержанными лицами между республиками Донбасса и Украиной лишь теоретически повышает уровень доверия между участниками конфликта, но не способствуют ему на деле из-за позиции официального Киева.