Заявления Зеленского нивелируют позитивный эффект от обмена

30.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

Обмен пленными и задержанными лицами между республиками Донбасса и Украиной лишь теоретически повышают уровень доверия между участниками конфликта, но не способствуют ему на деле из-за позиции официального Киева.

Об этом «Известиям» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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По его мнению, ожидать каких-то прорывов после возвращения домой пленных не стоит, поскольку на политическом треке стороны по-прежнему находятся в тупике.

«Теоретически гуманитарная акция способствует повышению уровня доверия. Но все это нивелируется заявлениями Зеленского и его окружения по поводу особого статуса Донбасса и других политических аспектов Минских договоренностей», – сказал Погребинский.

При этом уполномоченная по правам человека ЛНР Ольга Кобцева говорит изданию, что Украина продолжает удерживать захваченных людей.

«Есть те, про кого мы знаем, что они находятся на украинской территории, но Киев их не подтверждает. В любом случае, работы много, и она будет продолжена, – обещает Кобцева.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,в ходе произошедшего вчера обмена Украины выдала республикам Донбасса известных политзаключенных.

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