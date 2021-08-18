Киев собрался убедить Запад в ответственности России за афганский провал США

18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинская сторона на предстоящей «Крымской платформе» должна обвинить Россию в проблемах Афганистана и повесить на Москву большинство мировых конфликтов.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила заместитель министра обороны Украины Ирина Фролова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что Талибан месяц назад был в Москве, чётко указывает, что Москва присутствует в политической картине происходящего в Афганистане, и присутствовала ещё до того, как начался выход войск. И я уверена, что сейчас много российских усилий будет брошено на то, чтобы активизировать ситуацию там. Россия получает влияние и возможность дополнительного заработка на всём происходящем, возможность договорённостей с Китаем. Это, в какой-то мере, усиление нашего врага», – рассуждает она.

Украина должна использовать этот аргумент на «Крымской платформе» для того, чтобы обвинить Россию в большинстве мировых проблем, считает Фролова.

«С другой стороны, мы видим, что источник проблем на Украине, в Грузии, в Черноморском регионе, в Сирии, сейчас в Афганистане – один. Это Россия, которая постоянно генерирует хаосные точки в мире. Это может повлиять на отвлечение внимания основных игроков к ситуации в Афганистане. В Германии мошут усиливаться настроения, что с Россией надо договариваться, чтобы потушить пожар в Афганистане. Поведение России неизменно на протяжении многих веков во многих регионах. И потому мы должны артикулировать крымскую проблему в более высоком контексте, показывая постоянную связку происходящего тут с мировым контекстом. Показывая, что если здесь Россию не покарать и не продемонстрировать ей реальную силу, её поведение не изменится и в других регионах», – резюмировала заместитель министра.