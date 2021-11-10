Киев стягивает к белорусской границе отряды силовиков и территориальную оборону галичан

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Для усиления охраны государственной границы Украины от возможного появления там нелегальных мигрантов Киев привлечёт полицию, Нацгвардию и отряды теробороны.

Об этом в ходе брифинга заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу вдаваться в детали, но мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят на польско-белорусской границе. Мы принимаем решение об усилении присутствия пограничной службы на украинско-белорусской границе. Сегодня были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов на границе. Также будет совершено усиление государственной границы силами Национальной гвардии и полиции», – сказал он.

Монастырский подчеркнул, что для охраны границы от нелегалов также будут привлечены отряды территориальной обороны.

«Кроме того, в ближайшее время будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы провести учения по взаимодействию этих подразделений и быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов. Речь идёт о незаконных мигрантах из африканских стран, которые, в первую очередь, прибывают на территорию Белоруссии и искусственно направляются к границе в Польшей. Но мы не исключаем, что такой сценарий возможен и с украинской границей», – добавил министр.

По его словам, привлечённые боевики не будут церемониться с нелегалами.

«Поэтому реакция украинских правоохранителей и гвардейцев будет достаточно жесткой и чёткой. Корректной, в рамках закона, регламентирующего защиту государственной границы», – резюмировал Монастырский.

Напомним, накануне крупнейшая политсила в немецком Бундестаге – Социал-демократическая партия, – предложила задействовать Украину в решении проблемы беженцев, скопившихся на белорусско-польской границе.