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10.11.2021 19:16
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
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Киев стягивает к белорусской границе отряды силовиков и территориальную оборону галичан

Новости УкраиныДля усиления охраны государственной границы Украины от возможного появления там нелегальных мигрантов Киев привлечёт...

Для усиления охраны государственной границы Украины от возможного появления там нелегальных мигрантов Киев привлечёт полицию, Нацгвардию и отряды теробороны.

Об этом в ходе брифинга заявил глава МВД Украины Денис Монастырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу вдаваться в детали, но мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят на польско-белорусской границе. Мы принимаем решение об усилении присутствия пограничной службы на украинско-белорусской границе.

Сегодня были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов на границе. Также будет совершено усиление государственной границы силами Национальной гвардии и полиции», – сказал он.

Монастырский подчеркнул, что для охраны границы от нелегалов также будут привлечены отряды территориальной обороны.

«Кроме того, в ближайшее время будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы провести учения по взаимодействию этих подразделений и быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов.

Речь идёт о незаконных мигрантах из африканских стран, которые, в первую очередь, прибывают на территорию Белоруссии и искусственно направляются к границе в Польшей. Но мы не исключаем, что такой сценарий возможен и с украинской границей», – добавил министр.

По его словам, привлечённые боевики не будут церемониться с нелегалами.

«Поэтому реакция украинских правоохранителей и гвардейцев будет достаточно жесткой и чёткой. Корректной, в рамках закона, регламентирующего защиту государственной границы», – резюмировал Монастырский.

Напомним, накануне крупнейшая политсила в немецком Бундестаге – Социал-демократическая партия, – предложила задействовать Украину в решении проблемы беженцев, скопившихся на белорусско-польской границе.

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