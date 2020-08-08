08.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Медицина, Местная власть, Политика, Украина
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Киев теряет контроль над Западной Украиной


Местные органы власти на Западной Украине все чаще саботируют распоряжения центральной власти или отказываются им подчиняться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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Отмечается, что из-за увеличение количества заболеваний COVID-19 Украину поделили на цветные зоны опасности.

«А когда в Тернополе и Луцке показатели достигли красного уровня, то городские власти просто отказалась ужесточать ограничения. Банковая по состоянию на сейчас молчит, хотя в аналогичном случае с Черкассами несколько месяцев назад Зеленский записывал возмущенные видео», – пишет журнал.

«В Тернополе мэр Сергей Надал вообще назвал ограничения «блокадой», – продолжает издание. – Во Львове, который попал в оранжевую зону, также не усилили карантин. Центр не может ответить что-то адекватное и ограничивается дежурными разъяснениями карантинных норм».

Все это, говорится в публикации, вызывает большую тревогу.


«Дело не только в карантине, которого во многих городах на практике придерживались кое-как и весной. Все больше вопросов вызывает четкость и непрерывность связи Киева с регионами. Имеет ли Киев вообще рычаги для доведения решений на места? А также желание их доводить? Пока горсоветы отказываются выполнять решения центральных органов, а пассажиры самостоятельно останавливают поезда», – описывает текущую ситуацию журнал.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты прогнозируют, что осенью начнется бунт украинских регионов против Киева.

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