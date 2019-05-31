Киев все ближе к гордому одиночеству в ПАСЕ

31.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина пытается держать Совет Европы и ПАСЕ в заложниках у своих политических проектов.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отвечая на вопрос о решении Комитета министров Совета Европы, фактически рекомендовавшего вернуть Россию в ПАСЕ.

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«Это решение промежуточное, хотя и очень важное. Но для того чтобы российская делегация запросила полномочия и вернулась в ПАСЕ, должны быть обеспечены условия для подтверждения этих полномочий в полном объеме без каких-либо оговорок и изъятий. Некоторые внутренние процессы в ПАСЕ, насколько мы понимаем, происходят. 3 июня состоится заседание комиссии по регламенту ПАСЕ. Мы ожидаем решений, которые будут там приняты. И только после этого будем определяться с дальнейшими нашими шагами», – сказал Косачев.

Также он дал оценку сопротивление этом процессу со стороны официальной Украины, воспринимающей перспективу возвращения России в ПАСЕ чуть ли не как крах всей антироссийской санкционной системы.

«Украина пытается держать Совет Европы и ПАСЕ в заложниках у своих политических проектов. Ничего не меняется. Реакция Киева не удивляет. Но он всё ближе к тому, чтобы остаться по этому вопросу в одиночестве или, во всяком случае, в меньшинстве», – убежден глава комитета Совета Федерации по международным делам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Комитет министров Совета Европы принял постановление, которое позволяет российской делегации вернуться в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре, из-за чего глава МИД Украины Павел Климкин устроил демарш.

Кроме того, главы Германии и Франции поддержали в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ.