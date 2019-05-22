Макрон и Меркель поддержали то, чего так не хотела Украина

22.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Российская делегация в ПАСЕ должна быть полностью восстановлена в правах, несмотря на протесты украинской стороны, добившейся в 2014 году введения санкций из-за событий в Крыму.

Вечером во вторник главы Франции и Германии поддержали в телефонном разговоре с Владимиром Путиным возвращение полномочий российской делегации, сообщает сайт Кремля.

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«Лидеры трёх стран высказались в пользу урегулирования ситуации в Совете Европы (СЕ), возникшей в результате неправомерного лишения российской делегации ключевых полномочий в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). С учётом итогов заседания Комитета министров СЕ в Хельсинки 17 мая и вступления Франции в права председателя этого Комитета поддержана принципиальная линия на восстановление в полном объёме прав российской делегации в ПАСЕ», – говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Кроме того, «обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учётом провальной политики администрации Петра Алексеевича Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве».

«Выражено общее мнение о безальтернативности минского «Комплекса мер» 2015 года как основы мирного урегулирования. Президент России вновь напомнил о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Внимание собеседников обращено и на принятый Верховной Радой дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Выражено недоумение по поводу отказа ряда стран обсуждать в Совете Безопасности ООН этот документ, противоречащий Конституции Украины, Минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств», – подчеркивают в пресс-службе Кремля.

Как сообщал «ПолитНавигатор», РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в угоду Украине после событий 2014 года в Крыму.

В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры.

«Поскольку мы не голосовали за судей Европейского суда, то теперь мы не должны слушаться этого Европейского суда. Кроме того, если наши делегаты не будут голосовать в июне за нового генерального секретаря Совета Европы, то это тоже для нас несуществующий институт», – пояснял ранее российский политолог Сергей Марков.