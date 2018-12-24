Киев заряжен на провокацию у границы с Крымом

24.12.2018, Симферополь, Олег Кравцов

В течение трех месяцев, которые остались до выборов президента Украины, со стороны Киева вполне возможны провокации в Донбассе или на границе с Крымом.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал сенатор от Республики Крым в Совете Федерации Сергей Цеков.

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По его словам, заблаговременное раскрытие планов Киева и анонсирование их в СМИ могут заставить Киев хотя бы на время отказаться от провокаций.

“Подобные шаги осуществляются без предварительного оповещения. Можно надеяться, что это только слова, а дел не будет. Но впереди еще три месяца до выборов президента Украины, поэтому произойти может что угодно. Если не у нас, то в Донбассе могут устроить провокацию. Они на это заряжены”, – полагает сенатор.

При этом он не исключает, что низкий рейтинг президента Порошенко может подтолкнуть того к действиям, позволяющим перенести намеченные на конец марта выборы.

“С этой точки зрения провокации весьма вероятны. Но мы, крымчане, после 2014 года чувствуем себя спокойно, поскольку знаем: за нами Россия. Нападать мы ни на кого не собираемся. Возможности Вооруженных сил РФ в Крыму направлены на защиту полуострова и южных рубежей нашей страны, поэтому мы готовы к любым провокациям”, – подчеркнул Цеков.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что российские силы на полуострове находятся в боевой готовности.