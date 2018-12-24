Украина продолжит бороться с Молдавией за звание самой бедной европейской страны
Текущие темпы роста украинской экономики не позволяют стране преодолеть последствия кризиса, накрывшего страну после Майдана.
Об этом пишет киевский журнал “Фокус”.
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“Как бы ни хотелось истосковавшимся по достойному уровню жизни украинским гражданам, но даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков не предполагают в 2019 году прорыва, сопровождающегося бурным ростом и заметным увеличением достатка”, – отмечается в публикации.
Журнал напоминает, что в следующем году на Украине пройдут выбор, а потому не стоит рассчитывать на быстрое проведение реформ и значительный приток инвестиций в страну, без чего “экономический прорыв Украины останется бесплодной мечтой”.
“Напомним, по оценкам экономистов, для быстрого преодоления последствий кризиса украинская экономика должна расти на 6 – 8% в год. А ожидаемая в 2018 году динамика в 2,3 – 3,5% вряд ли превысит темпы роста мировой экономики, которые в 2019 году, по разным прогнозам, должны составить 3,6 – 3,9%. С такими показателями Украина продолжит состязаться с Молдовой за статус беднейшей страны Европы”, – приходит к выводу издание.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, менее чем за пять лет после государственного переворота Украина потеряла позиции практически во всех международных социально-экономических рейтингах.
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Метки: ВВП Украины, Украина после Майдана
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