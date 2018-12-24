Украина продолжит бороться с Молдавией за звание самой бедной европейской страны

24.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Текущие темпы роста украинской экономики не позволяют стране преодолеть последствия кризиса, накрывшего страну после Майдана.

Об этом пишет киевский журнал “Фокус”.

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“Как бы ни хотелось истосковавшимся по достойному уровню жизни украинским гражданам, но даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков не предполагают в 2019 году прорыва, сопровождающегося бурным ростом и заметным увеличением достатка”, – отмечается в публикации.

Журнал напоминает, что в следующем году на Украине пройдут выбор, а потому не стоит рассчитывать на быстрое проведение реформ и значительный приток инвестиций в страну, без чего “экономический прорыв Украины останется бесплодной мечтой”.

“Напомним, по оценкам экономистов, для быстрого преодоления последствий кризиса украинская экономика должна расти на 6 – 8% в год. А ожидаемая в 2018 году динамика в 2,3 – 3,5% вряд ли превысит темпы роста мировой экономики, которые в 2019 году, по разным прогнозам, должны составить 3,6 – 3,9%. С такими показателями Украина продолжит состязаться с Молдовой за статус беднейшей страны Европы”, – приходит к выводу издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, менее чем за пять лет после государственного переворота Украина потеряла позиции практически во всех международных социально-экономических рейтингах.

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