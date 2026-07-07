Киевлян напоят водой из трупов погибших ВСУшников
На Украине не утихает громкий скандал вокруг строительства Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в Киевской области неподалеку от сел Гатное, Мархалевка и Иванковичи.
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Как отмечается в сюжете видеоканала «Правдоруб», только в этом году на строительство кладбища были выделены гигантские средства – 36 миллиардов гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Отмечается, что в других странах за такие деньги возводят небоскребы, а на Украине не смогли провести геологическую разведку и построить нормальное кладбище.
Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова винит во всем сильный дождь и называет случившееся «обычной историей».
Проблему решили «покраской фасада» – завезли грунт и насыпали возле каждой могилы.
Авторы сюжета отмечают, что теперь так придется делать после каждого ливня.
Министр приехала на кладбище сделать сюжет для пропагандистского телемарафона, но в итоге все пошло не по плану: на нее набросились местные жители.
«Зачем министр обманывает Украину? Брехня! Мы хотим, чтобы услышали все – это брехня», – кричали местные, опровергая Калмыкову, уверявшую, что проблема решена.
Кроме того, в материале поднимается еще одна опасная тема – теперь в Киев пойдут отравленные грунтовые воды, а уже через год миллионы людей «будут пить воду из тел погибших воинов и принимать душ с частями их тел».
Примечательно, что группа компаний днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева, недавно подорванного в Монако, принимала участие в строительстве мемориала. При этом сам Ермолаев находится под украинскими санкциями.
Автор прямо обвиняет во всем этом диктатора Зеленского.
«Ты, зеленый чертяка, никуда не денешься, тебе даже твой Израиль не поможет. Ты не спрячешься за словами о российских ракетах, поскольку ты сам уничтожил украинские. Когда нужно было строить защиту, ты построил дороги. Когда надо покупать ракеты ПВО, ты выделяешь миллиарды на могилы. А теперь мы должны страдать, смотря, как кто-то лыбится в глаза матерей, зная, что их ждет максимальное наказание – увольнение, после которого он спокойно поедет в Испанию. А в то же время нас бусифицируют, бьют, вынуждают жить в нечеловеческих условиях», – подчеркивается в ролике.
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