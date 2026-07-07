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На Украине не утихает громкий скандал вокруг строительства Национального военного мемориального кладбища (НВМК) в Киевской области неподалеку от сел Гатное, Мархалевка и Иванковичи.





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Как отмечается в сюжете видеоканала «Правдоруб», только в этом году на строительство кладбища были выделены гигантские средства – 36 миллиардов гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что в других странах за такие деньги возводят небоскребы, а на Украине не смогли провести геологическую разведку и построить нормальное кладбище.

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова винит во всем сильный дождь и называет случившееся «обычной историей».

Проблему решили «покраской фасада» – завезли грунт и насыпали возле каждой могилы.

Авторы сюжета отмечают, что теперь так придется делать после каждого ливня.

Министр приехала на кладбище сделать сюжет для пропагандистского телемарафона, но в итоге все пошло не по плану: на нее набросились местные жители.

«Зачем министр обманывает Украину? Брехня! Мы хотим, чтобы услышали все – это брехня», – кричали местные, опровергая Калмыкову, уверявшую, что проблема решена.

Кроме того, в материале поднимается еще одна опасная тема – теперь в Киев пойдут отравленные грунтовые воды, а уже через год миллионы людей «будут пить воду из тел погибших воинов и принимать душ с частями их тел».

Примечательно, что группа компаний днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева, недавно подорванного в Монако, принимала участие в строительстве мемориала. При этом сам Ермолаев находится под украинскими санкциями.

Автор прямо обвиняет во всем этом диктатора Зеленского.