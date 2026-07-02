Подрывом олигарха в Монако Киев нарушил негласные международные договоренности

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Покушение на днепропетровского магната и собственника мошеннических колл-центров Вадима Ермолаева в Монако обернется для Украины неприятными последствиями.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик утверждает, что есть негласные договоренности между спецслужбами и даже криминальными группировками не вести противоправную деятельность в Монако.

«Таковы международные негласные правила. Поэтому ситуация достаточно резонансная и, поверьте, правоохранители точно будут знать причину и кто все это совершил. Думаю, по этому поводу у нас еще будут немалые проблемы, в том числе на государственном уровне», – сказал Скороход.

Напомним, следствие не исключает, что за покушением стоит СБУ.

Скороход говорит, что о колл-центрах Ермолаева всем хорошо известно, а сам он начал давать показания.

«Там интереснейшая история, кому он дает показания. У нас же разные западные партнеры. Чаще всего они любят взять кого-то на соглашение, а потом якобы дать человеку жить спокойно, но иметь неопровержимые показания на других. Не совсем европейским спецслужбам он давал бы или давал показания. Не могу утверждать, давал или нет, но то, что с ним есть соглашение – это факт. Вполне возможно, что, узнав об этом, наши высокопоставленные чины решили, что нет человека – нет проблем. Даже, невзирая на те негласные международные правила, которые существуют в отношении Монако», – заявила политик.

При этом она не верит в озвученную основателем Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клодом Монике, что Ермолаев планировал выступить в Европарламенте с разоблачением коррупции на Украине. Депутат заметила, что это не та структура, где позволят критиковать киевский режим, а «любой чих и любое выступление там очень жестко согласовывается».