Киевляне бросают домашних животных и бегут из страны

21.02.2022  19:44 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Киев, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Киев переполнен брошенными домашними животными, которые остаются от массово бегущих за границу людей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев переполнен брошенными домашними животными, которые остаются от массово бегущих за границу людей. Об...

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«Люди очень активно уезжают из Украины. У меня есть бытовой пример: разговаривал с хозяйкой приюта для животных. Без преувеличения сообщу, что значительно увеличилось количество тех, кто выкидывают животных возле приюта и честных людей, которые приезжают к приюту и обращаются с просьбой забрать их животных.

Потому что люди не могут выехать вместе со своими животными за границу. Если говорить про Киев, выезд за границу уже имеет массовый характер. Это опасный признак», – сказал он.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что эвакуация сотрудников посольств США и Британии из Украины является ошибкой, которая сеет панику среди населения и показывает трусость дипломатов этих стран.

Кроме того, в Москве отметили, что воинский контингент, который страны НАТО присылают на Украину, предназначен не для ведения боевых действий, а для обеспечения эвакуации.

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