Киевляне бросают домашних животных и бегут из страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Киев переполнен брошенными домашними животными, которые остаются от массово бегущих за границу людей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Люди очень активно уезжают из Украины. У меня есть бытовой пример: разговаривал с хозяйкой приюта для животных. Без преувеличения сообщу, что значительно увеличилось количество тех, кто выкидывают животных возле приюта и честных людей, которые приезжают к приюту и обращаются с просьбой забрать их животных. Потому что люди не могут выехать вместе со своими животными за границу. Если говорить про Киев, выезд за границу уже имеет массовый характер. Это опасный признак», – сказал он.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что эвакуация сотрудников посольств США и Британии из Украины является ошибкой, которая сеет панику среди населения и показывает трусость дипломатов этих стран.

Кроме того, в Москве отметили, что воинский контингент, который страны НАТО присылают на Украину, предназначен не для ведения боевых действий, а для обеспечения эвакуации.