Киевляне подрались в очереди за вакциной

01.11.2021 10:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинцы устроили потасовку за очередь в одном из столичных пунктов вакцинации. Видеозапись драки в своем блоге опубликовало сообщество «Муниципальная Варта Киева», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщается, что драка произошла в пункте вакцинации, который расположен в строительном супермаркете «Эпицентр» в Голосеевском районе Киева из-за того, что люди не поделили место в очереди.

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«Вакцинацию в Киеве превратили в Хеллоуин и Фрик шоу! Кто не заразился, тот обязательно получит в этой толпе!», – комментирует происходящее в своем блоге лидер украинских комсомольцев Михаил Кононович.

Ранее украинские медики заявили, что на Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

Те ограничения на допуск в транспорт и общественные места, которые намерена ввести украинская власть, не имеют смысла, поскольку не все люди могут вакцинироваться, а ПЦР тесты часто дают ложный результат.