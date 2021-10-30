Украинские медики: «В больницах наступил коронавирусный ад»

30.10.2021 11:53 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжается ухудшаться эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят специалисты, опрошенные киевским журналом «Новое время».

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Так, врач-анестезиолог Киевской клинической больницы Владимир Лиходиевский говорит, что нынешний штамм более агрессивный, а заболевшие люди гораздо быстрее становятся кислородозависимыми.

«Сейчас мы получаем доплаты [за работу с больными ковидом], что мотивирует не бросить медицину, ведь на голом энтузиазме в этом аду уже никто работать не будет», – говорит медик.

Панический комментарий дала Леся Литвинова, соучредительница и председатель благотворительного фонда «Свои», который обеспечивает ковид-пациентов кислородными концентраторами.

«Это ад, который мы собственноручно создали все вместе. У меня сейчас телефон обрывается, а в личных сообщениях куча документов, которые я еще не успела просмотреть. Все разворачивается слишком быстро», – сказала Литвинова.

«У нас в офисе непрерывный поток людей, количество людей эпическое. Только вчера мы выдали 100 кислородных концентраторов — 50 распределены между пациентами, еще 50 поехали в Харьков, потому что там скорая помощь не успевает отвозить людей в больницы — мест нет, — чтобы тем, кого не могут госпитализировать, ожидая очереди, было чем дышать. По сравнению с весной нынешняя волна более мощная», – добавила председатель благотворительного фонда.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинский медик рассказала, что ковид-статистика в стране недстоверна.

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