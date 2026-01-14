Киевляне уже готовятся спасаться бегством из замерзающего Киева

Игорь Шкапа.  
14.01.2026 17:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 703
 
Вопреки заявлениям официоза, в Киеве далеко не всем потребителям удалось вернуть тепло в квартиры после последних ударов.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога ProUA заявила член наблюдательного совета аналитического совета WE BUILD UKRAINE Виктория Войцицкая.

«У людей всех есть один вопрос: скажите нам правду, сколько нам времени нужно ждать хотя бы примерно до того момента, пока мы будем понимать, что будет восстановлено теплоснабжение? А когда будет восстановлено и в каком объеме будет возобновлено электроснабжение?», – вопрошала Войцицкая.

Она рассказала, что в части квартир не слили воду из систем отопления, которые полопались от минусовой температуры.

«И теперь вопрос восстановления теплоснабжения в их квартирах на конкретных улицах на Троещине становится большой угрозой. И я людям объясняю, что пока в столице у нас минусовая температура, а это будет по меньшей мере еще неделю, они не получают тепла в свои дома и квартиры. А это семьи с маленькими детьми. Они сейчас принимают решение, куда им переезжать, где им искать приют», – добавила гость эфира.

По ее словам, альтернативных вариантов у этих людей нет, потому что в Киеве не смогли развернуть в тех же школах соответствующие пункты обогрева.

«Этого всего не не было сделано, и никто к этому не готовился», – заключила Войцицкая.

