Киевская пенсионерка: Просвета нет, внуки бегут из вражеской Украины

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Жизнь на Украине стала опасной, страшной и постыдной – молодежь не видит перспектив и разъезжается в разные страны, даже в соседней Белоруссии становится лучше жить.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила пенсионерка из Киева Нина Петровна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна у нас хорошая, но вот государство – просто враг для своего народа. Посмотрите, страшно жить в нашей стране и опасно. Даже стыдно жить в нашей стране и противно, потому что будущего не видно у нас. Абсолютно не видно. У меня шесть внуков – один собирается в Канаду уезжать, второй в Италию поедет.

Если бы у меня сейчас получилось выехать, я бы сама даже в Белоруссию уехала, потому что здесь жизни нет. Что это за будущее – ни образования нормального нет, ни здравоохранения нет – в общем будущего не видно, просто страшно за наших детей и внуков», – заявила телезрительница.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Украина уступает африканским странам по уровню социальных стандартов и занимает первое место в Европе по уровню коррупции.

Сегодня многие страны Африки и Латинской Америки, которые ранее считались нищими, опередили Украину по своему развитию.