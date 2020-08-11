11.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Беспорядки, Политика, Украина
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Киевская полиция села в лужу под белорусским посольством


Украинские полицейские не смогли задержать радикала, который участвовал в акции протеста у посольства Белоруссии в Киеве и закидывал дипучреждение куриными яйцами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», хулигана у сотрудников правоохранительных органов смогли отбить соратники.

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В сети распространено видео, на котором пятеро силовиков бегут за радикалом, останавливают его и пытаются задержать. Сразу же к ним подбегают столько же молодчиков и устраивают толкотню, в результате которой нападавший на посольство сбегает.

Напомним, накануне в Киеве у посольства Белоруссии состоялась акция протеста, на которой собравшиеся требовали отменить результаты выборов в республике и не признали победу действующего президента Александра Лукашенко.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал более 81%. Его уже поздравили главы России, Китая и Казахстана, а Польша инициировала экстренный саммит Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с массовыми протестами в Белоруссии.


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