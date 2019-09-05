Киевская полиция задержала зачинщика травли канала Медведчука

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В центре Киева в ходе пикета под зданием Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания полицией был задержан активист националистической группировки «Демократична сокира» Юрий Гудименко, требовавший закрытия близкого к Виктору Медведчуку телеканала «NewsOne».

Об этом сообщается на Facebook-странице организации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Акция «Демократической сокиры» была анонсирована в связи с рассмотрением на заседании Нацсовета вопроса о направлении в суд обращения по поводу аннулирования лицензии телеканалу «NewsOne», который вызвал гнев националистов намерением провести телемост с российским каналом «Россия 24».

По словам соратницы националиста, задержание и доставка Гудименко в отделение Нацполиции произошло после того, как он попытался вырвать плакат с критикой в адрес его организации из рук другого активиста, также пришедшего на акцию.

«На акции появился мужчина, который держал плакат, выражавший свое недовольство «Демократической сокирой» в слишком резкой форме, поэтому Юрий попробовал рассмотреть поближе этот плакат путем взятия его в руки. После этого пришло большое количество полиции и Юрий был задержан», – рассказала она.

При этом активисты заявили, что собираются писать коллективную жалобу на действия полицейских, а также планируют установить перед отделением палатку, где будут готовить шашлыки и плов.

Напомним, ранее соратник экс-президента Петра Порошенко, украинский пропагандист и бывший депутат от «Народного фронта» Сергей Высоцкий призывал подорвать и закрыть телеканалы «NewsOne» и «112 Украина».