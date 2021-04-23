Подпишись на рассылку
23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина
Просмотров:

Киевская пропаганда предлагает пугать Донбасс фантастическими ужасами о «ватниках»

Новости Украины

С сепаратистскими настроениями в Донбассе и на юге Украины можно бороться многократными демонстрациями на ТВ пропагандистских фильмов о том, как плохо живётся на неподконтрольных Киеву территориях.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Очень важно сейчас работать с украинским обществом. Я бы сейчас больше демонстрировала на телеканалах фильмов про дно Русского мира на оккупированных временно территориях Донецкой и Луганской областей. Например, фильм Лозницы (украинский кинорежиссёр белорусского происхождения, проживающий в Германии – ред.) «Донбасс».

Для того чтобы… некоторые у нас есть люди, которые почему-то с сепаратистскими настроениями особенно уязвимых районах Юга, чтобы у них не было иллюзий по поводу Путина – вот, это такие сепаратистские окружения», – рассуждает Гопко.

Отметим, что даже на Украине фильм Лозницы «Донбасс» подвергался критике за карикатурность образов ополченцев на Донбассе и чрезмерный пропагандистский уклон. Тем не менее, режиссёру вручили премию Довженко. Примечательно, что в картине показана только жизнь на неподконтрольных территориях – «украинская сторона конфликта в фильме напрочь отсутствует».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть