Киевская пропаганда предлагает пугать Донбасс фантастическими ужасами о «ватниках»

23.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

С сепаратистскими настроениями в Донбассе и на юге Украины можно бороться многократными демонстрациями на ТВ пропагандистских фильмов о том, как плохо живётся на неподконтрольных Киеву территориях.

Об этом в эфире телеканала «5 канал» заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава Комитета по иностранным делам Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важно сейчас работать с украинским обществом. Я бы сейчас больше демонстрировала на телеканалах фильмов про дно Русского мира на оккупированных временно территориях Донецкой и Луганской областей. Например, фильм Лозницы (украинский кинорежиссёр белорусского происхождения, проживающий в Германии – ред.) «Донбасс».

Для того чтобы… некоторые у нас есть люди, которые почему-то с сепаратистскими настроениями особенно уязвимых районах Юга, чтобы у них не было иллюзий по поводу Путина – вот, это такие сепаратистские окружения», – рассуждает Гопко.

Отметим, что даже на Украине фильм Лозницы «Донбасс» подвергался критике за карикатурность образов ополченцев на Донбассе и чрезмерный пропагандистский уклон. Тем не менее, режиссёру вручили премию Довженко. Примечательно, что в картине показана только жизнь на неподконтрольных территориях – «украинская сторона конфликта в фильме напрочь отсутствует».