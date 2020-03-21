Киевская пропаганда увидела «руку Москвы» в новосанжарском шабаше

21.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Российские спецслужбы якобы сеют панику на европейском континенте в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет эксперт организации «Майдан иностранных дел» Александр Хара.

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«Кстати, согласно документу Европейской службы внешних дел, на европейском театре дезинформационной войны зафиксированы свыше 80 случаев распространения российскими спецслужбами и пропагандистскими платформами фальшивых новостей о пандемии, направленных на усиление панических настроений и уныния в правительствах. Украина почувствовала руку мастеров подрывной деятельности в санжарском позорном инциденте», – пишет Хара.

Напомним, что вернувшихся из Китая несколько десятков граждан Украины поместили на карантин в санатории на территории небольшого городка Новые Санжары. Автобус со своими соотечественниками местные жители встретили кирпичами.

После этого даже сотрудники «Зеркала недели» признавались, что им стало стыдно за дикарские выходки своих земляков (читайте по теме: Журналистка-майданщица запричитала о «шабаше мракобесия и пещерных инстинктов»)