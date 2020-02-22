Журналистка-майданщица запричитала о «шабаше мракобесия и пещерных инстинктов»

22.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Угрозы и нападения на эвакуированных из Китая по причине эпидемии коронавируса граждан Украины демонстрируют отсутствие у значительной части народа критического мышления, гуманизма и милосердия.

Об этом в статье на сайте киевского интернет-издания «Зеркало недели» пишет журналистка Татьяна Силина.

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Она подчеркивает, что ей очень стыдно за такое поведение своих соотечественников и называет его «национальным позором».

«Глядя на этот шабаш мракобесия и пещерных инстинктов, хочется просто крикнуть на всю страну: «Люди, вы же че-ло-ве-ки!», – негодует Силина.

Она также вспоминает разгар майдановских событий.

«Где та нация, которой я так восхищалась шесть лет назад? Ведь тогда многие из нас, реально рискуя жизнью и свободой проводили дни и ночи на майданах страны; вывозили и прятали у себя дома раненых; давали кров иногородним протестующим, пуская в свой дом совершенно незнакомых людей; доставляли на Майдан продукты, лекарства, дрова и даже составляющие «коктейля Молотова». А сегодня вернувшихся из Уханя ни в чем не повинных соотечественников вынуждены охранять Нацгвардия и спецназ, чтобы (как уже опасаются в Сети) не сожгли санаторий, где их разместили», – пишет журналистка.

«Это очень стыдная история. И для власти, беспомощной в защите своих граждан; и для нас, журналистов, многие из которых, стремясь «хайпануть на теме», раздули в обществе истерию вокруг коронавируса; и для народа, многочисленные представители которого ярко продемонстрировали отсутствие не только критического мышления, но и гуманизма, и милосердия», – резюмирует Силина.

Стоит отметить, что автор статьи, разглагольствующая о гуманизме и общечеловеческих ценностях, еще в прошлом году называла в своих публикациях арестованного в Киеве журналиста Кирилла Вышинского «ценным обменным фондом», призывала вынести ему приговор и не допустить освобождения под подписку о невыезде.

После этого бывший редактор киевской газеты «Сегодня», историк и обозреватель Владимир Корнилов заявил о вырождении журналисткой солидарности на Украине.

«По поводу журналистской солидарности. Тут говорили, что она на Украине умерла. Не просто умерла, вы посмотрите, мерзкая, паскудная статья в «Зеркале недели» какая появилась, что Вышинский должен сидеть, он боец информационного фронта России, он обменный материал. Вдумайтесь: «обменный материал» – какая солидарность? То есть эти же люди, которые ещё и себя называют журналистами – «Зеркало недели» считается супер-либеральной, демократической газетой на Украине – призывают, по сути дела, хватать в заложники своих коллег! Они же прямо говорят – «ценный обменный материал»!» – подчеркнул Корнилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», автобусы с эвакуированными украинцами смогли прорваться к месту назначения в городе Новые Санжары при поддержке спецназа МВД и бронетехники.