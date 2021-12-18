Киевская журналистка: Российская армия отстранила Зеленского от переговоров

18.12.2021  13:28 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Все более усиливающееся недовольство граждан Украины президентом Владимиром Зеленским играет на руку Кремлю.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет покинувшая Крым майданщица Лариса Волошина, ставшая телеведущей в Киеве.

Все более усиливающееся недовольство граждан Украины президентом Владимиром Зеленским играет на руку Кремлю. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Мировые лидеры, по крайней мере, в заявлениях, твердо стоят на принципах непопустительства агрессору. Устами министра МИД официальный Киев в свою очередь сигнализирует, что правильной стратегией в ответ на ультиматумы Путина будет игнорировать их, одновременно усиливая Украину политически, экономически и безопасно», – отмечает Волошина.

Она обращает внимание, что в это же время президент Зеленский говорит о прямых переговорах с Москвой и возможном референдуме по Крыму и Донбассу.

«Неопределенность порождает именно Украина, раздражающая патриотическую часть общества и усиливающая голоса тех, кто предлагает Киеву самостоятельно разбираться с российскими претензиями на региональное господство. Если возвращаться в реалии, 100 тысяч российских военных явно не хватит на полномасштабное наступление на такую ​​страну, как наша. Но этого оказалось достаточно, чтобы отстранить президента Украины от переговоров, непосредственно касающихся нашей безопасности», – считает автор.

По ее словам, реакция украинских властей усилила напряженность в обществе и недоверие к главе государства и его окружению.

«А это, безусловно, играет на руку Кремлю», – резюмирует Волошина.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Волошина предложила в рамках «гибридной обороны» начать массовые аресты несогласных на Украине.

Также она сообщила, что Укрпочта признала Крым российским.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть