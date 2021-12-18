Киевская журналистка: Российская армия отстранила Зеленского от переговоров
Все более усиливающееся недовольство граждан Украины президентом Владимиром Зеленским играет на руку Кремлю.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет покинувшая Крым майданщица Лариса Волошина, ставшая телеведущей в Киеве.
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«Мировые лидеры, по крайней мере, в заявлениях, твердо стоят на принципах непопустительства агрессору. Устами министра МИД официальный Киев в свою очередь сигнализирует, что правильной стратегией в ответ на ультиматумы Путина будет игнорировать их, одновременно усиливая Украину политически, экономически и безопасно», – отмечает Волошина.
Она обращает внимание, что в это же время президент Зеленский говорит о прямых переговорах с Москвой и возможном референдуме по Крыму и Донбассу.
«Неопределенность порождает именно Украина, раздражающая патриотическую часть общества и усиливающая голоса тех, кто предлагает Киеву самостоятельно разбираться с российскими претензиями на региональное господство. Если возвращаться в реалии, 100 тысяч российских военных явно не хватит на полномасштабное наступление на такую страну, как наша. Но этого оказалось достаточно, чтобы отстранить президента Украины от переговоров, непосредственно касающихся нашей безопасности», – считает автор.
По ее словам, реакция украинских властей усилила напряженность в обществе и недоверие к главе государства и его окружению.
«А это, безусловно, играет на руку Кремлю», – резюмирует Волошина.
Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Волошина предложила в рамках «гибридной обороны» начать массовые аресты несогласных на Украине.
Также она сообщила, что Укрпочта признала Крым российским.
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