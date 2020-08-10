Киевские эксперты требуют признать белорусским президентом Тихановскую

10.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть должна признать победителем президентских выборов в Белоруссии оппозиционера Светлану Тихановскую, а не действующего президента страны Александра Лукашенко, который-то данным ЦИК набрал более 81% поддержки избирателей.

Об этом в своем блоге пишет украинский военный эксперт Максим Кухар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кухара, поддержка белорусской оппозиции сделает эту страну лояльной Украине и обеспечит ее безопасность.

«Как можно быстрее поздравив Светлану Тихановскую с заслуженной победой на выборах президента Беларуси, Украина обеспечит себе демократического соседа и спокойную северную границу на долгие годы… Если мы будем ждать и осторожничать, то Путин выстроит любую выгодную конструкцию в Беларуси. Поддержав, укрепив и поработив или проигравшего Лукашенко, или неопытную Тихановскую.

Сейчас тот момент, когда Украина, признав правду и поздравив нового президента Беларуси с победой — может отстоять интересы и будущее всего цивилизованного мира», – заявил Кухар.

Напомним, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 81%. Его уже поздравили главы России, Китая и Казахстана, а Польша инициировала экстренный саммит Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с массовыми протестами в Белоруссии.

В украинской Верховной раде ряд депутатов призвал не признавать выборы в Белоруссии.