30.09.2021 09:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В перспективе даже те европейские страны, которые декларируют поддержку Киева в сфере энергетики, будут покупать российский газ, транспортируемый по идущим в обход Украины трубопроводам.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политический эксперт Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корнейчука, особо ярко это видно на вопросах закупки газа, когда страны ищут наиболее выгодные для себя условия, игнорируя украинские интересы.

«Какие претензии мы можем предъявлять? Вот хочет Венгрия покупать по другому трубопроводу российский газ – она имеет на это полное право. Мы не можем ни юридически никаких претензий предъявить, даже никаких моральных претензий предъявить. Германия захочет покупать – и захочет, кстати, покупать через «Северный поток-2» газ, она и будет покупать – мы не можем ничего сделать», – сказал политолог.

«Потом окажется, что Польша, наш партнер, словаки, которые транзит берут через Украину, сейчас скажут: «Мы хотим, наверное, тоже через «Северный поток» или через «Турецкий поток». То есть каждое из европейских государств преследует свои цели. Если где-то они могут договориться с «Газпромом» по выгодной себе цене, они это делают… Мы наконец-то приходим к тому, к чему должны были прийти – что европейские государства уже даже не скрывают свои дружественные отношения с Россией и то, что они по выгодной цене покупают газ, и им глубоко наплевать, как они этот газ будут получать», – заявил Корнейчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина грозит Венгрии ответом «без жалости и сочувствия» за контракт с «Газпромом».

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