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18.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Киевские евроатлантисты паникуют и анонсируют возвращение Януковича

На Украине после первого тура президентских выборов начался саботаж системы государственного управления.

Об этом в своем блоге пишет политический аналитик украинского Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, возмутившийся тем, что суд отпустил на свободу депутата ВР Надежду Савченко и переговорщика Владимира Рубана.

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“Продолжение следует: выпустят Вышинского, Ефремова … Впустите в страну Азарова, Арбузова, Курченко и, наконец, Януковичей. Затем по решениям судов будут выплачивать им всем, а также Коломойскому и Ко, денежные компенсации. Пожизненно, так сразу столько денег у государства не будет. Реванш так реванш.

А вообще, это распад судебной системы вслед за распадом системы госуправления. Вчера не хотел идти в отставку одесский губернатор Степанов, сегодня свою отставку оспаривает полтавский губернатор Головко. И это только то, что на поверхности. Саботаж в системе управления – это и есть способ потерять страну. Механизм запущен давно. Пора останавливать”, – паникует Горбач.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, после первого тура выборов украинские пропагандисты объявили половину украинцев предателями и призвали готовиться к потере еще восьми областей.

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