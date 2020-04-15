Киевские наци заистерили: Задержанного «генерала-идиота» могут отдать России

15.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поимка украинских диверсантов в Крыму якобы является подготовкой обменного фонда, который позволит Москве освободить задержанного на Украине «агента Кремля» генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова и его подельников.

Об этом в своём Telegram-канале заявил член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задержанный вчера агент ФСБ в рядах СБУ генерал-майор Шайтанов начал говорить. Готовятся новые аресты среди бывших и действующих представителей СБУ и не только. Будет интересно – это гарантирован. Теперь в разработке от 10 до 25 различных силовиков.

Во временно оккупированном Крыму якобы задержали украинских разведчиков и российскую военную, которая была ими завербована. На сайте ФСБ РФ отметили, что задержанные «пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие государственную тайну, и завербовать россиян».

То есть только задержанный вчера крот открыл рот и начал сдавать соучастников – сразу тема об «украинских разведчиков» (далеко не новая, кстати). Ну и о чем это говорит? А о том, что Шайтанова хотят обменять!

Так вот повторю то, о чем говорил вчера: Шайтанова, как и тех, кого он сдает прямо сейчас – нельзя обменивать! Это будет круче, чем выдача россиянам ключевого свидетеля по делу сбыта Боинга МН-17 в июле 2014-го года… Если наша нынешняя власть на это пойдет – ей всей смело можно будет инкриминировать государственную измену», – возмутился радикал.

С Приходько также согласился праворадикал, экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

«Готовят обменный фонд под Шайтанова! В суд над предателями, убийцами и террористами речи ни о каких обменах Шайтанова и его группы идти не может!», – написал он в соцсети.