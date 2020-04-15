ФСБ заявила о раскрытии группы украинских диверсантов в Крыму

15.04.2020, Симферополь, Виктор Орлов

ФСБ заявила, что на территории Республики Крым «пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан».

Как говорится в сообщении российской спецслужбы, «вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в г. Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения».

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«Российской контрразведкой пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая Вооруженных Сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы.

В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных получена в рамках расследования уголовного дела, о возбуждении которого ФСБ России сообщалось в январе текущего года. Фигурантом указанного дела является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Республики Крым схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он предварительно скрытно доставил с территории Украины. Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны», – сообщают российские силовики.