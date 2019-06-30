Киевские нацики плюются из-за передачи Украине четырёх пленных

30.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Передача Украине преступников, осуждённых в ЛДНР, в качестве жеста доброй воли со стороны Донбасса, несёт угрозу для Украины, поскольку опровергает тезисы государственной пропаганды о «России-агрессоре» и помогает Москве усилить присутствие своих ставленников в новой Верховной Раде.

Такими опасениями в эфире телеканала «NewsOne» поделился депутат Верховной Рады от националистической партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, тот факт, что украинские граждане оказались дома, в человеческом отношении, – это исключительно позитив, здесь никто не говорит ничего иного.

Вопрос в том, что мы должны понимать прекрасно, что тут только что говорилось: «Россия – братская нам страна», и это всё идёт под соусом как раз этого события.

Эксплуатация этой ситуации для политической пропаганды и оправдания российской агрессии на Украине – вот это мне не нравится. И, к сожалению, это происходит, к тому же перед выборами.

Если же мы о том, как это сейчас подаётся, то, знаете, есть такое понятие, как рэкет. Сначала создаётся проблема, проблема создаётся в том, что против Украины ведётся Россией война, у нас оккупированные территории, у нас более 10 тысяч погибших, у нас пленные, которых Россия забрала в плен. А потом говорят: «Если ты хочешь решить проблему – говори с ним». Так рэкет работает.

И в данной ситуации – пожалуйста, потом позиция части этого рэкета подаётся как благотворительность.

Виктор Медведчук, как человек близкий к Путину, а Путин – это глава страны, которая сегодня стремится уничтожить наше государство, это не часть решения проблемы, это часть проблемы российской агрессии против Украины. И эта схема сегодня политически разыгрывается именно для того, чтобы перед выборами указать на определённого человека и сказать: «Вот, это благодаря ему», хотя мы все прекрасно понимаем, что Путин мог бы так же показать на любую другую фигуру таким образом, сейчас, работая перед выборами.

Государство Украина устами своих руководителей неоднократно заявляло и продолжает заявлять по отношению к РФ, что готово к обмену «всех на всех», это неоднократно происходит. Но этот обмен не может состояться именно потому, что Россия, её марионетки в Украине заинтересованы использовать фактор военнопленных как политический инструмент перед выборами, для популяризации своих ставленников на Украине, для пропаганды Русского мира, которую мы слышим, рассказы о братских народах и многое другое», – сокрушался Ильенко.

Как сообщал «Политнавигатор», президент Украины Владимир Зеленский также расценил передачу Украине пленных как пиар-ход Медведчука.