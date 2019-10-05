Киевские СМИ: Евроукры дрейфуют в направлении разрушенных государств

05.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине следует отказываться от пустопорожнего пафоса и милитаристской риторики, которые лишь ослабляют государство и ведут к окончательной утрате независимости.

К такому выводу приходит считающийся влиятельным киевский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его авторы призывают тех, «кто до сих пор считает Украину форпостом Запада в «новой холодной войне», обратить внимание на благоприятные для РФ новые международные тенденции, в частности призыв президента Франции Эммануэля Макрона переходить к сотрудничеству и взаимопониманию с Россией, поскольку, по его словам, «эпоха доминирования Запада на планете подходит к концу».

«Уже понятно, что взывая о Единой Европе (и даже записав это в Конституцию), мы де-факто дрейфовали в направлении разрушенных государств Ближнего Востока и достигли незаурядных «успехов» на этом пути, превратившись в самую бедную страну Европы. Вместо этого настоящий путь к Европейскому Союзу — это путь развития, а не разрушения, путь роста благосостояния всех, а не нескольких, путь свободы для большинства, а не для шумного меньшинства, путь настоящих дел, а не риторических камланий», – пишет издание.

Кроме того, отмечается, что «наследование риторики первой половины ХХ века о «едином военном лагере», «кольце фронтов», «все для фронта, все для победы» и т.п. на фоне жирования элит только ослабляет государство, лишая ресурсов устойчивости и развития».

«Пустопорожний пафос, не подкрепленный собственным примером преданности провозглашенным идеалам, лишь разрушает доверие и порождает массовое разочарование, общественную фрустрацию. Молодежь и далее будет бежать из страны куда глаза глядят, а следовательно, мы рискуем и независимостью, и суверенитетом, и будущим Украины», – резюмирует еженедельник.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина конкурирует с Молдовой за звание беднейшей страны Европы.

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