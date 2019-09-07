Киевские СМИ гадают, выдаст ли Зеленский американцам Коломойского

07.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский, санкционируя обмен с РФ задержанными лицами, переступил через Конституцию.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», по мнению которого, при принятии судом в Киеве решения об освобождении из-под стражи начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха были нарушены юридические процедуры.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Более того: Владимир Цемах – гражданин Украины. А в соответствии со статьей 25 Конституции, гражданин Украины не может быть выдан другому государству. Но, готовя обмен, гарант, похоже, готов переступить через Конституцию. Интересно, вспомнит ли Зеленский об этих нормах, например, если американцы попросят передать им, скажем, Коломойского?», – отмечается в публикации.

Напомним, что олигарха Игоря Коломойского называют одним из тех, кто оказывает серьезное влияние на политику Зеленского.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина в украинском списке на обмен только треть – граждане России.