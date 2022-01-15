Киевские СМИ: Казахстан становится российским протекторатом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Обладающий природными ресурсами Казахстан все сильнее попадает под влияние Москвы.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению автора публикации, антироссийского пропагнадиста Владимира Кравченко, президент Казахстана, призвав в старну контингент ОДКБ, ослабил позиции страны, сузив поле для маневра в его отношениях с Россией, Китаем, США.

«Присутствие российских «миротворцев» означает, что страна пусть и не стала «Казахстанским федеральным округом», но фактически находится под протекторатом России. И обещаемый вывод «миротворческих сил ОДКБ» в ближайшие дни мало влияет на то, что Казахстан с его энергетическими и минеральными богатствами все сильнее подпадает под влияния Москвы», – считает Кравченко.

Он говорит, что не оставляющая попыток нарастить влияние на постсоветском пространстве Россия «примеряет мундир «жандарма Евразии». Также автор прогнозирует, что Казахстану «придется заплатить высокую цену» за вывод российских подразделений.

«Вполне возможно, что Токаев и ослабит политику казахизации, подразумевающую расширение прав казахского языка и усиление присутствия казахоязычных кадров в госаппарате», – говорится в статье.

Отмечается, что в Казахстане Москву и Пекин объединили общие интересы, заключающиеся в стремлении выдавить из страны США.

«Позиции США в Казахстане достаточно сильны: 30% всей нефти в стране добывается американскими компаниями, в то время как российскими — лишь 3,3%, а китайскими — 17,7%. При этом семья Назарбаева имеет тесные бизнес-отношения с американскими компаниями. И хотя после вывода войск из Афганистана США заметно утратили интерес к Центральной Азии, тем не менее, Нур-Султан — главный партнер Вашингтона в регионе», – указывает пропагандист.

Он также добавляет, что для Казахстана сближение с США до недавнего времени было частью стратегии по уравновешиванию влияния Москвы и Пекина.

«Однако январские события многое изменили. Еще до протестов Казахстану было сложно выдержать баланс и проводить политику многовекторности. Теперь, с многократным усилением влияния России, это становится практически невозможно», – резюмирует Кравченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Институте глобализации и социальных движений уверены, что у Казахстана нет сегодня другого выхода, кроме как двигаться в сторону сближения с Россией.

Читайте также: Аналитик объяснил, что Казахстан расплачивается за многовекторность.