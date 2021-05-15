Киевские СМИ жалуются, что палестино-израильский конфликт отвлекает внимание от Украины

15.05.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Нынешний обмен ударами между палестинскими формированиями и израильской армией премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытается использовать для налаживания отношений с президентом США Джо Байденом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Очевидно, что Нетаньяху также пытается использовать обострение ситуации, чтобы наладить отношения с Джо Байденом. У израильского премьера с нынешним американским президентом они не такие теплые, как с его предшественником Дональдом Трампом. Биби почти месяц после инаугурации Байдена ждал от него звонка. А бывший посол Израиля в ООН Дэнни Данон даже публично умолял американского президента «набрать номер», – отмечается в статье.

Также издание издание опасается, что дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке обернется негативом для Украины.

«Чем дольше продлится нынешнее противостояние, тем выше риск того, что огонь конфликта обострит и другие проблемы на Ближнем Востоке. Но для Украины же ситуация плоха еще и тем, что дестабилизация в регионе отвлекает внимание США и Европейского Союза от происходящего на украино-российской границе», – резюмирует «ЗН».

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты обратили внимание, что палестинцы стали использовать более продвинутые ракеты, которые истощают ПВО Израиля.

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