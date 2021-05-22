Киевский дипломат: Война против Украины идет с 1654 года

Новости Украины

Все отношения Украины с Российской Федерацией должны строится исключительно в санкционном режиме.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора›, в интервью журналу «Український тиждень» заявил киевский юрист-международник, экс-представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко.

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«Властная элита РФ, поддерживаемая большинством населения, считает Украину своим экзистенциальным врагом. Окончательной целью украинской политики России является тотальное уничтожение украинской нации, ее государственности и Украины как геополитической реальности. Поэтому пока происходит вооруженная агрессия России против Украины – а это будет продолжаться, пока не будут освобождены все временно оккупированные украинские территории, включая Крым, – все отношения Украины с Россией должны происходить в санкционном режиме», – считает Василенко.

Он уточняет, что речь идет о расторжении отношений не только в дипломатической и экономической, но и прежде всего в гуманитарной сфере. Также собеседник издания объясняет, что, по его мнению, представляет собой гибридная война против Украины.

«Она имеет две составляющие: вооруженная агрессия и гуманитарная агрессия. Притом если к вооруженной агрессии в отношении Украины Россия прибегала с большими или меньшими промежутками времени, то гуманитарную войну Россия ведет против Украины непрерывно начиная с 1654 года», – утверждает дипломат.

«В осуществлении гуманитарной агрессии России участвуют как российская агентура в Украине, так и отечественные полезные идиоты. Все это надо прекращать, применяя для этого жесткие и широкие санкционные меры», – призывает экс-представитель Украины при ЕС и НАТО.

По его словам, гуманитарная агрессия по своим стратегическим последствиям более разрушительна, чем военная.

«Она направлена ​​на уничтожение национальной идентичности, а это, в свою очередь, приводит к исчезновению нации и государства как таковых. Когда агрессор завоевывает часть территорий или даже всю территорию другого государства, но ее население осознает себя как нацию, рано или поздно оно поднимется и оккупированные территории будут освобождены. Но если нации нет – государство обречено на исчезновение. К сожалению, наша правящая элита этого не понимает», – сокрушается Василенко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Василенко назвал Францию и Германию «соучастниками российской агрессии».

Также он уверял, что по украинской нации нанесен «апокалиптический удар дьявольскими оружием».