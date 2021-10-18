Киевский эксперт признал, что Европа не хочет получать российский газ через Украину

18.10.2021 17:36 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Европейские компании не заинтересованы в увеличении транзита газа через Украину , потому что это значительно дороже, чем использование «Северного потока-2» или «Турецкого потока».

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема почему «Газпром» не увеличивает транзит газа через Украину в том, что заявки на поставки газа должны подавать европейские компании, иными словами, они должны захотеть купить больше газа через Украину. Увеличить транзит газа возможно, но цена на газ по европейским стандартам частично по контракту, а частично исходя из биржевой цены, поэтому европейские компании не хотят подавать заявки», – отметил Корольчук.

«Вторая проблема в том, что есть определённый объём газа, который Россия должна оплатить за транзит через Украину. Тут возникает вопрос, если действительно есть заявка на подачу газа, к примеру, от Венгрии на транзит 1 миллиарда кубометров, в этом случае «Газпром» должен заплатить большую цену за газ», – сказал аналитик.

Кроме того, эксперт добавил, что транзит российского газа через «Северный поток-2», «Турецкий поток» или «Ямал-Европу» обходится европейцам намного дешевле.

«Из-за увеличения цены за транзит газа через Украину, газ становится дороже для покупателя в Европе. Эта транспортная составляющая существенно больше, вот в чём проблема. Транзит газа стоит 30 долларов за 1000 кубометров всего маршрута, а если подача идёт по тендеру «дополнительные мощности» они уже стоят не 30 долларов, а 90 долларов», – говорит специалист.

«Европейские компании и «Газпром» не хотят переплачивать. Тем более, как отметил Путин, транзит газа через «Северный поток-2», «Турецкий поток» и даже через Ямал-Европу, который идёт через Белоруссию и Польшу, дешевле, чем транзит через Украину приблизительно на 30-40 процентов», – заключил Корольчук.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что единственной партией в немецком парламенте, которая еще говорит об интересах Украины в контексте «Северного потока-2» являются «Зеленые», но и они разделяют общий консенсус о необходимости «Северного потока-2».