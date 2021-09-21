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21.09.2021 13:34 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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В Киеве разочарованы: Практически все партии Германии поддержали «Северный поток-2»

Новости УкраиныЕдинственной партией в немецком парламенте, которая еще говорит об интересах Украины в контексте «Северного...

Единственной партией в немецком парламенте, которая еще говорит об интересах Украины в контексте «Северного потока-2» являются «Зеленые», но и они разделяют общий консенсус о необходимости «Северного потока-2».

Об этом в дискуссии, организованной Украинским институтом будущего, заявила эксперт Юлия Темник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По «Северному потоку» политики Германии сформулировали единую точку зрения, все-таки они рассматривают «Северный поток» как чисто экономический проект. Германия сейчас отказывается от атомной энергетики и поэтому им нужны альтернативные источники энергии. И поэтому они, собственно, и проголосовали за то, что «Северный поток» крайне необходим на этот переходный период», – отмтеила эксперт.

«Консенсус по «Северному потоку» есть даже у «Зеленых», при одном исключении. «Зеленые» все-таки говорят о том, что как только в 2024 году прекратится контракт, о транзите газа через Украину, то тогда сразу Германия должна реагировать. По мнению «Зеленых» надо принять во внимание потери, нанесенные Украине. Как именно они это будут делать – пока что еще не понятно, но они в любом случае настаивают на том, чтобы это рассматривалось как экономический а не политический проект», – сказала Темник.

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