Киевский эксперт: Ради победы на выборах Байден согласился с «Северным потоком-2»

24.12.2021  18:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Труба, Украина
Новости Украины

Ради победы Демократической партии США на выборах в Конгресс, которые состоятся в 2022 году, американский президент Джо Байден согласился на функционирование «Северного потока-2».

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ради победы Демократической партии США на выборах в Конгресс, которые состоятся в 2022 году,...

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«Для Байдена очень важны промежуточные выборы в Конгресс 2022 года. По моему мнению, Байден соглашается на функционирование «Северного потока-2», потому что основные лоббисты санкций против «Северного потока-2» – американские энергетические корпорации, которые являются донорами республиканцев, а не демократов.

Соответственно, ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» очень сильно бьёт по их позициям и акциям, а значит и по возможностям спонсировать своих политических союзников. Байден ничего не теряет, если сдаёт Путину это направление, но возможно, получит несколько дополнительных процентов на выборах в Конгресс для своей партии», – сказал Бондаренко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что нынешнее требование России к НАТО о гарантиях безопасности фактически стало ультиматумом Западу.

Кроме того, в Москве отметили, что в результате резкого роста цен на газ страны Европы, зависящие от импорта этого топлива, получат многочисленные удары по всем отраслям экономики. Предприятия, не выдерживающие высоких тарифов, будут вынуждены закрываться, а без работы останется большое количество населения.

 

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