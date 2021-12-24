Киевский эксперт: Ради победы на выборах Байден согласился с «Северным потоком-2»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Ради победы Демократической партии США на выборах в Конгресс, которые состоятся в 2022 году, американский президент Джо Байден согласился на функционирование «Северного потока-2».

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Для Байдена очень важны промежуточные выборы в Конгресс 2022 года. По моему мнению, Байден соглашается на функционирование «Северного потока-2», потому что основные лоббисты санкций против «Северного потока-2» – американские энергетические корпорации, которые являются донорами республиканцев, а не демократов. Соответственно, ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» очень сильно бьёт по их позициям и акциям, а значит и по возможностям спонсировать своих политических союзников. Байден ничего не теряет, если сдаёт Путину это направление, но возможно, получит несколько дополнительных процентов на выборах в Конгресс для своей партии», – сказал Бондаренко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что нынешнее требование России к НАТО о гарантиях безопасности фактически стало ультиматумом Западу.

Кроме того, в Москве отметили, что в результате резкого роста цен на газ страны Европы, зависящие от импорта этого топлива, получат многочисленные удары по всем отраслям экономики. Предприятия, не выдерживающие высоких тарифов, будут вынуждены закрываться, а без работы останется большое количество населения.