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Новости Украины

Киевское руководство толкает своих «западных» партнёров на ужесточение конфронтации с Россией, что чревато началом ядерной войны.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил ранее поддержавший майдан украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На кону стоит опасность ядерной войны, а не победа или поражение Украины. Собственно, расколотая Украина для мира – это существование мира. А победа Украины ценой ядерной войны – очень плохо для мира. Поэтому мы, отстаивая свой суверенитет и понимая, что мы страна-фронтир, должны постоянно помнить про эту опасность. Даже не опасность оккупации Украины, а опасность ядерной войны, в которую мы сегодня втягиваем США, вынуждая выступать их на своей стороне», – сказал Дацюк.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США могут пойти на нанесение локальных ядерных ударов по российским войскам на территории Украины, но это чревато аналогичным ответом со стороны РФ. В этом случае Украина становится полем ядерного боя и не поздоровится также Польше и Германии, откуда могут взлетать самолеты с ядерным оружием на борту.

Кроме того, в Киеве отметили, что мир оказался в условиях беспрецедентно высокой опасности начала ядерной войны .