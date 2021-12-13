Эксперт заявил о вероятности применения США на Украине тактического ядерного оружия

Новости Украины

США могут пойти на нанесение локальных ядерных ударов по российским войскам на территории Украины, но это чревато аналогичным ответом со стороны РФ. В этом случае Украина становится полем ядерного боя и не поздоровится также Польше и Германии, откуда могут взлетать самолеты с ядерным оружием на борту.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу ядерного оружия, зависит от целого ряда факторов. Конечно же, вероятность его применения крайне низкая, но условия его возникновения, применения могут быть таковы: к примеру, когда Вооруженные силы Украины разбиты полностью, в дело вступает Польша, может быть, какие-то еще части той же самой Германии или еще кого-нибудь, и в ходе боестолкновения этих натовских уже войск с российскими войсками, натовские войска терпят от России тяжелейшее поражение. В этих условиях они могут пойти на применение тактического ядерного оружия по отдельным объектам, выборочного. У американцев есть концепция ведения так называемой ограниченной ядерной войны, они ее вытащили еще из старых времен, 60-70-х годов, стряхнули с нее пыль в новых условиях, и под эту концепцию были созданы эти самые сверхмалые ядерные боеприпасы. Бомба эта, B-61 модификации 12, тоже имеет несколько ступеней мощности взрыва. Минимальная мощность взрыва тоже невелика, порядка 10-15 килотонн. Таким образом, рассмотреть возможность нанесения такого ядерного удара по российским войскам, выборочно два-три объекта, они могут вполне… Если две-три ядерные бомбы рванут, да еще и на территории Украины, да, погибнут российские войска, но Россия ответит так же, может быть, по польским войскам. И все. То есть, массированного ядерного удара по США не пойдет. Вот, на что расчет. Ну ударят по аэродромам, может быть, обычным, немецким аэродромам, может быть, по аэродрому, который применял ядерное оружие – это вычистится легко, откуда пошло, тоже ядерный удар нанесут. Но не поздоровится немцам. Вот, на что они рассчитывают, такая локальная ядерная война», – заявил Сивков.

Напомним, что президент РФ не раз говорил о неизбежном российском ответном ударе по «центрам принятия решений» в случае атаки на Россию с Европейского континента.