Киевский историк развенчал миф о «борьбе» ОУН-УПА против фашистов

25.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Германские нацисты никогда не пытались «освободить» Украину – они просто использовали местных националистов в своих целях, для борьбы с СССР.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский историк Александр Каревин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существуют документы и откровенные признания нацистских главарей и функционеров нацистской партии Германии, там прямо сказано: «Мы никого не освобождаем, мы воюем за германские интересы».

Использовать они могли, как они считали нужным, в том числе и украинский вопрос, но цели освобождения Украины у них никогда не было», – сказал он.

Также историк отметил, что ОУН-УПА никогда не давали приказ сопротивляться немцам, а стычки случались только на бытовом уровне между рядовым составом.

«Были, конечно, случаи, когда простые сельские хлопцы применяли оружие, чтобы защитить свои сёла от немецких оккупантов, но подчёркиваю, никогда это не было по приказу верхушки. Потому что ОУН и созданная ОУН-УПА работали вместе с немцами, и никогда не вели борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Бывали случаи, когда у рядового состава были конфликты с немцами, и потом задним числом УПА приписывали это себе, как борьбу с немцами. Но повторяю, это никогда не были приказы командования, а самодеятельность отдельных повстанцев и отрядов», – заключил Каревин.

Напомним, ранее вразрез с мероприятиями, посвящёнными трагической дате 22 июня, когда в 1941 году гитлеровская Германия напала на СССР, на Украине в Ивано-Франковске с размахом отметили 130-летие со дня рождения одного из главарей ОУН, идеолога украинского национализма Евгения Коновальца.