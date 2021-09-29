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29.09.2021 18:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, мова, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киевский литератор не нашёл ничего великого, что можно почерпнуть из украинской мовы

Новости УкраиныБольшинство населения «незалежной» считает, что от украинского языка можно получить только несчастного престарелого деда...

Большинство населения «незалежной» считает, что от украинского языка можно получить только несчастного престарелого деда Тараса Шевченко и сплошной ужас и горе, сконцентрированные в украинской литературе.

Об этом в эфире телеканала «BBC» заявил представленный как «писатель» экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, переименовавший себя в Валерия Маркуса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человек сидит и думает: «что я получу от украинского языка? Шевченко, которого все изображают как несчастного, хмурого, престарелого деда, этот сплошной ужас и горе, которое сконцентрировано в украинской литературе, в школьной программе, что я получу от украинского языка? А что я получу от русского языка – величие, часть великого могучего народа».

Очевидно, что это величие, оно – мыльный пузырь. Но русская пропаганда в этом направлении работает, и люди понимают, что они получат от русского языка, и что они получат с ментальным присоединением к русской культуре, Русскому миру. Это фикция, но они эту фикцию раздувают», – рассуждает «киборг».

При этом он так и не пояснил, в чём заключается «величие» и преимущество украинского языка над русским.

Напомним, ранее в Верховной раде признали, что из-за тотальной украинизации книжные магазины и библиотеки стремительно пустеют, а отказывающийся читать народ деградирует.

Кроме того, в Киеве потребовали законодательно запретить российским артистам выступления и любые другие формы заработка на территории Украины.

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