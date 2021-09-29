Киевский литератор не нашёл ничего великого, что можно почерпнуть из украинской мовы

29.09.2021 18:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Большинство населения «незалежной» считает, что от украинского языка можно получить только несчастного престарелого деда Тараса Шевченко и сплошной ужас и горе, сконцентрированные в украинской литературе.

Об этом в эфире телеканала «BBC» заявил представленный как «писатель» экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, переименовавший себя в Валерия Маркуса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Человек сидит и думает: «что я получу от украинского языка? Шевченко, которого все изображают как несчастного, хмурого, престарелого деда, этот сплошной ужас и горе, которое сконцентрировано в украинской литературе, в школьной программе, что я получу от украинского языка? А что я получу от русского языка – величие, часть великого могучего народа». Очевидно, что это величие, оно – мыльный пузырь. Но русская пропаганда в этом направлении работает, и люди понимают, что они получат от русского языка, и что они получат с ментальным присоединением к русской культуре, Русскому миру. Это фикция, но они эту фикцию раздувают», – рассуждает «киборг».

При этом он так и не пояснил, в чём заключается «величие» и преимущество украинского языка над русским.

Напомним, ранее в Верховной раде признали, что из-за тотальной украинизации книжные магазины и библиотеки стремительно пустеют, а отказывающийся читать народ деградирует.

Кроме того, в Киеве потребовали законодательно запретить российским артистам выступления и любые другие формы заработка на территории Украины.