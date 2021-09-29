Киевский литератор не нашёл ничего великого, что можно почерпнуть из украинской мовыНовости Украины
Большинство населения «незалежной» считает, что от украинского языка можно получить только несчастного престарелого деда Тараса Шевченко и сплошной ужас и горе, сконцентрированные в украинской литературе.
Об этом в эфире телеканала «BBC» заявил представленный как «писатель» экс-боевик «АТО» Валерий Ананьев, переименовавший себя в Валерия Маркуса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Человек сидит и думает: «что я получу от украинского языка? Шевченко, которого все изображают как несчастного, хмурого, престарелого деда, этот сплошной ужас и горе, которое сконцентрировано в украинской литературе, в школьной программе, что я получу от украинского языка? А что я получу от русского языка – величие, часть великого могучего народа».
Очевидно, что это величие, оно – мыльный пузырь. Но русская пропаганда в этом направлении работает, и люди понимают, что они получат от русского языка, и что они получат с ментальным присоединением к русской культуре, Русскому миру. Это фикция, но они эту фикцию раздувают», – рассуждает «киборг».
При этом он так и не пояснил, в чём заключается «величие» и преимущество украинского языка над русским.
Напомним, ранее в Верховной раде признали, что из-за тотальной украинизации книжные магазины и библиотеки стремительно пустеют, а отказывающийся читать народ деградирует.
Кроме того, в Киеве потребовали законодательно запретить российским артистам выступления и любые другие формы заработка на территории Украины.
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